Calciomercato Roma, il Cagliari pensa seriamente al riscatto di Shomurodov

AS ROMA NEWS – Eldor Shomurodov è rinato sotto la guida di Claudio Ranieri e in queste ultime settimane sta trascinando il Cagliari verso la salvezza.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Unione Sarda, l’attaccante uzbeko di proprietà della Roma potrebbe essere riscattato dal club rossoblù al termine della stagione.

L’accordo tra gli isolani ed il club capitolino, pattuito la scorsa estate, prevede un diritto di riscatto di Shomurodov a favore del Cagliari in cambio di 10 milioni di euro. Viste le ultime prestazioni, la permanenza dell’attaccante in Sardegna non è più utopia.

Fonte: L’Unione Sarda

