Recupero Udinese-Roma: sarà ancora Pairetto l’arbitro del match

AS ROMA NEWS – Sarà ancora Luca Pairetto l’arbitro di Udinese-Roma, partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A.

Il match è andato in scena il 14 aprile ma è stato interrotto al 71’30” in seguito al malore accusato da Evan Ndicka in campo.

La sfida riprenderà giovedì 25 aprile alle ore 20 e, come annunciato in una nota ufficiale, l’AIA ha confermato la stessa squadra arbitrale dello scorso 14 aprile.

UDINESE – ROMA Giovedì 25/04 h.20.00

PAIRETTO

ROSSI C. – LAUDATO

IV: RAPUANO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

Fonte: aia-figc.it