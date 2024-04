La Sud contro la Lega e Lotito: “L’importante è assecondare le squadre del nord e il vostro ‘Senatore'” (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – La Curva Sud non ci sta. Prima della sfida di campionato contro il Bologna, importantissima per quanto riguarda l’accesso alla prossima edizione della Champions League, i tifosi hanno esposto uno striscione fuori dallo Stadio Olimpico.

L’attacco del tifo romanista è diretto alla Lega Calcio e a Claudio Lotito dopo la decisione di non assecondare le richieste della Roma di rinviare Udinese-Roma a maggio per poter anticipare al sabato la partita col Napoli in vista della semifinale europea contro il Bayer Leverkusen.

“Tutto il resto non ha valore, l’importante è assecondare le squadre del nord e il vostro ‘Senatore‘”, si legge nel messaggio mostrato a poche ore dal fischio d’inizio della partita contro i rossoblù.