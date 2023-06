Calciomercato Roma, il Celta Vigo insiste per Carles Perez: si può chiudere a 6,5 milioni

CALCIOMERCATO AS ROMA – Dopo una stagione in prestito, il Celta Vigo sembra intenzionata a non perdere Carles Perez, ormai fuori dai progetti della Roma. Stando a quanto riporta il sito spagnolo Atlantico infatti, il club giallorosso avrebbe già rifiutato una prima offerta di cinque milioni presentata dal Celta, chiedendo invece 8 milioni per il cartellino del giocatore.

Dalla Spagna, però, fanno sapere che la sensazione è che si possa chiudere a metà strada, intorno ai 6,5 milioni, con il club spagnolo pronto a presentare la sua offerta alla Roma e fiducioso per la chiusura dell’operazione.

Sul giocatore ci sarebbe però anche l’interesse del Mallorca, dell’Almeria e di club dell’Arabia Saudita.