Calciomercato Roma, il club fissa il muro per Pisilli: niente sconti, si parte da 40 milioni

La sessione estiva di calciomercato si apre con una certezza in casa giallorossa: Niccolò Pisilli non è in vendita, o almeno non a cifre lontane dalle richieste di Trigoria.

Superata la scadenza del 30 giugno senza cessioni eccellenti, la Roma ha scelto di blindare il proprio gruppo di giovani talenti, e il centrocampista classe 2004 rientra a pieno titolo in questa strategia. Le sue prestazioni nella seconda parte di stagione, cresciute costantemente sotto la gestione di Gian Piero Gasperini, lo hanno trasformato da promessa a elemento imprescindibile dello scacchiere tattico.

Non stupisce quindi che diversi club di livello abbiano iniziato a monitorare la situazione, con la possibilità concreta che nelle prossime settimane arrivino sondaggi più concreti o vere e proprie offerte. Un interesse che, secondo quanto ricostruito, potrebbe intensificarsi con l’avanzare del mercato estivo.

A fare chiarezza sulla linea societaria è stata la giornalista Eleonora Trotta, che ha confermato come la dirigenza giallorossa non abbia alcuna intenzione di privarsi del giocatore a condizioni ritenute svantaggiose. La cifra fissata come base di partenza è chiara: sotto i 40 milioni di euro non si apre nemmeno il dialogo.

Un messaggio netto rivolto a chiunque voglia provare l’assalto a Pisilli: la Roma considera il suo talento un patrimonio tecnico ed economico da tutelare, non un’occasione di mercato a saldo.