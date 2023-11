Calciomercato Roma, il Galatasaray su Spinazzola: nei prossimi giorni contatti con l’agente

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – È ancora tutto da scrivere il futuro di Leonardo Spinazzola, visto che il terzino giallorosso ha il contratto in scadenza con la Roma a giugno del 2024 e al momento non sembrano arrivare segnali per un eventuale rinnovo.

Secondo quanto scrive il portale turco Sporx.com, il Galatasaray è interessato all’esterno classe 1993 già per la sessione di calciomercato di gennaio e nei prossimi giorni sarebbero anche previsti contatti con l’entourage di Spinazzola.

La Roma deve quindi prendere una decisione sul futuro del 30enne: lasciarlo partire nel mercato invernale permetterebbe al club di non perderlo a zero, ma lascerebbe Mourinho senza il titolare della fascia sinistra. L’altra strada sarebbe quella di proporre un rinnovo al giocatore.

Fonte: sporx.com