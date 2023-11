Champions League Femminile, la Roma travolge l’Ajax (3-0) e vola in vetta al girone

AS ROMA NEWS – Larga e brillante vittoria della Roma Femminile nel secondo match del girone di Champions League. Dopo il pareggio in rimonta sul campo del Bayern, questa sera le ragazze di Spugna hanno battuto l’Ajax per 3 a 0 al Tre Fontane.

Partita senza storia fin dall’inizio: una doppietta di Gicinti nel primo quarto d’ora del match indirizza pesantemente lo svolgimento della partita, poi è Giugliano a inizio ripresa a chiudere definitivamente i conti.

Le giallorosse ottengono tre punti importantissimi in un girone di ferro, raggiungendo in vetta il Bayern Monaco, passato per 1 a 0 sul campo del PSG.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Feiersinger (63′ Greggi), Kumagai, Giugliano; Viens (72′ Serturini), Giacinti, Haavi (77′ Glionna).

A disp.: Korpela, Ohrstrom, Valdezate, Aigbogun, Ciccotti, Latorre, Tomaselli, Testa.

All. Alessandro Spugna

AJAX (4-3-3): Van Eijk; Keijzer (85′ De Klonia), Spitse, Kardinaal, Weerden; Noordam, Van Gool (63′ Sabajo), Noordman; Grant (63′ Jansen), Leuchter (85′ Tolhoek), Hoekstra (37′ Keukelaar).

A disp.: Nienhuis, Van der Wal, Verhoeve, Van de Velde, Hoekstra, Yohannes, De Sanders.

All. Suzanne Bakker

Marcatori: 5′, 14′ Giacinti, 47′ Giugliano

Arbitro: Ewa Augustyn (POL)

Assistenti: Aleksandra Ulanowska (POL) – Julia Bukarowicz (POL)

Quarto Ufficiale: Monika Mularczyk (POL)

Ammoniti: Keijzer (A), Spitse (A)

Note: 2.583 spettatori