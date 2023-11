Rosa sfiorita, Tiago Pinto convince a metà. E all’orizzonte c’è il ritorno di Massara

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – “La rosa della Roma è migliore di quella che ho trovato. Rispetto l’opinione di tutti, ma su questo non ci sono dubbi”. Parole e musica di Tiago Pinto, ma il leitmotiv non sembra aver convinto tutti.

Dall’arrivo di Pinto nella Capitale, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il valore della rosa non solo non è migliore, ma è anche peggiorato. L’ultima Roma costruita prima dello sbarco del dirigente portoghese, quella del 2020/21, aveva infatti un valore totale di 395,65 milioni di euro, quella attuale si attesta a 362,15.

In mezzo, poi, ci sono altre due stagioni: 381,25 milioni nel primo anno di Mou, 361,37 lo scorso anno, l’unico con un valore più basso rispetto alla rosa attuale. Insomma, tra la Roma che Pinto ha ereditato e quella attuale c’è una differenza di 33,5 milioni, pari ad un -8,5% (che potrebbe essere però compensato dall’arrivo di Mou sulla panchina giallorossa).

Dati che non saranno sfuggiti nemmeno ai Friedkin, che per il momento tengono in ghiaccio anche il rinnovo di Tiago Pinto. Fino ad ora, scrive oggi Leggo, non è in programma alcun incontro per mettere nero su bianco la sua permanenza a Trigoria.

E sull’uscio di casa si staglia la figura di Ricky Massara: il ds, che aveva già assaporato l’aria di Roma da vice di Sabatini, è pronto a fare ritorno nella Capitale dopo l’esperienza positiva con il Milan conclusa con la vittoria di uno scudetto.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Leggo