Renato Sanches sempre ai box, Roma pronta a chiedere l’interruzione del prestito al PSG

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Renato Sanches dovrebbe riuscire a entrare tra i convocati con l’Udinese ma difficilmente sarà in campo dall’inizio alimentando sempre più le critiche verso il suo acquisto, scrive l’edizione odierna di Leggo.

L’ennesimo problema muscolare lo ha tenuto ai box per tre giorni questa settimana, quella che doveva rappresentare il rilancio del centrocampista che non gioca titolare in campionato dal 17 settembre. La Roma lo studierà da qui a gennaio, senza escludere soluzioni estreme.

Stando a quanto scrive Leggo infatti, dal club capitolino potrebbe anche arrivare una clamorosa richiesta di interruzione del prestito al Paris Saint-Germain, proprietaria del cartellino del calciatore.

E a lasciare Trigoria potrebbe anche essere Chris Smalling: il difensore continua a non allenarsi, di fatto la sua stagione non è ancora cominciata quando siamo arrivati a ridosso della fine del 2023. A gennaio il centrale inglese potrebbe finire sul mercato, con l’Arabia, a quel punto, come destinazione più probabile.

Fonte: Leggo