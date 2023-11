Mourinho in attesa: Riyadh potrebbe avvicinarlo al rinnovo con la Roma

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho ha aperto la porta al rinnovo con la Roma parlando apertamente ai canali della Rai in un’intervista dove lo Special One lascia chiaramente intendere come sia disposto a restare ancora alla guida del club giallorosso.

Ora però tocca a Dan Friedkin, che con il tecnico non ha ancora parlato della questione rinnovo del contratto. Se fino a qualche settimana fa però il possibile Mourinho bis sembrava quasi impossibile, ora le quotazioni sono in discesa e il finale appare ancora tutto da scrivere.

In soccorso a Mourinho potrebbe arrivare il nuovo sponsor, Riyadh Season, che porterà parecchio denaro nelle casse del club: gli arabi pretendono di avere un testimonial di livello mondiale, e di certo non vedrebbero di buon occhio l’addio di Josè Mourinho per far spazio a un tecnico di media caratura.

Sarà un fattore importante, come quello legato ai risultati sportivi: i Friedkin aspettano il prossimo ciclo di partite che ci sarà da qui alla Befana, dove la Roma affronterà di colpo tutte le restanti big del campionato. Da quel momento lo scenario sarà probabilmente un po’ più delineato.

