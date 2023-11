“ON AIR!” – CANDELA: “L’Udinese? Se la Roma è concentrata, non c’è partita”, PRUZZO: “Preoccupatissimo, non so se fisicamente possiamo reggere”, CORSI: “Club sostenibile? Quel comunicato stava meglio su Famiglia Cristiana”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma con Lukaku e la Roma senza è diversa, però ci sono delle partite che vanno vinte a prescindere. Se non dovesse giocare Lukaku, ma Belotti o Azmoun, comunque la Roma sarebbe più forte dell’Udinese. Non dico che se ne mettessi undici a caso saresti comunque più forte, ma poco ci manca… Questa è una di quelle partite dove non puoi dire “Eh ma ci manca questo, ci manca quell’altro…“, tu Roma-Udinese la devi vincere…”

Vincent Candela (Rete Sport): “E’ un momento importante della stagione, e penso che lo squadra lo percepisca. Questa partita arriva al momento giusto per fare il salto di qualità, e devi vincere, altrimenti diventa difficile pensare di agganciare le prime quattro. Ma io non credo che ci saranno problemi per la Roma domenica, anche se l’Udinese contro la Roma, con lo stadio pieno, giocherà al 100% senza avere niente da perdere. Se i nostri giocatori la prenderanno sotto gamba, convinti di essere molto più forti, lì c’è il rischio. Ma se uno è concentrato, non c’è partita…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Fino a marzo non ci si ferma più, tra dicembre e gennaio ci saranno poi una serie di scontri diretti: è il momento di vincere almeno le partite giuste. E con l’Udinese, all’Olimpico, la Roma deve vincere senza se e senza ma, giocando bene o giocando male. L’Udinese è una squadra rognosa, specie ora che ha cambiato l’allenatore, ma la Roma è più forte…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Io non faccio zero a zero, e vi dico che la Roma domenica farà una bella partita e farà un turno che aggiusterà molto la classifica. L’Udinese di Cioffi mette paura perchè ha rimesso in campo gli uomini forti, corroborati, un po’ come l’Ucraina con l’Italia. La Roma sarà però la migliore che può mandare in campo, sia con Paredes che con Bove a centrocampo. A sinistra la catena Spinazzola-Pellegrini è formata da due che danno del tu a pallone, e possono creare l’azione da gol, ricordatevi questo che vi sto dicendo…Ma anche a destra la coppia Karsdorp-Cristante o Bove porterebbe quella fisicità in più, quel cambio di passo che non mi dispiacerebbe…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Kristensen? Secondo me avrebbe delle potenzialità, ma messo in un sistema diverso. Io lo vedo meglio in una difesa a quattro…Il suo acquisto sarà stato condiviso anche da Mourinho: ma secondo voi, dall’inizio della trattativa a quando viene preso, in quel lasso di tempo, non c’è una concertazione con l’allenatore? Non è Pinto o Mourinho che hanno sbagliato l’acquisto, è la Roma… Aouar? Non è incerottato, è sano. Non gioca bene, e non viene utilizzato dall’allenatore, ma quello è un altro conto. Mourinho ha detto che non può giocare partite ad alta intensità, e non perchè non è sano. E questa è una cosa grave…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il comunicato della Roma sulla sostenibilità? Tutte cose molto belle, ma sapete qual è il problema? Noi facciamo il tifo per la Roma calcio… Che la società sta facendo molto per Roma, io ne sono sicuro. E nel 2030, se ci saremo, vedremo che avrà dato meno spazio alla produzione di carbonio…. Tutte cose giuste, per carità, ma sto comunicato stava meglio su Famiglia Cristiana… Noi siamo contenti che i dirigenti stiano attenti a tutto, però ci vogliono i calciatori, le vittorie, il divertimento della gente che paga…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Bellissima come iniziativa quella della Roma, ma forse come tempistica potevano anche evitare… L’AS Roma che è il primo club a collaborare con la Uefa proprio dopo Budapest…va beh… “Oltre 27mila romanisti hanno condiviso le proprie opinioni“, io ho l’impressione che se i romanisti avessero condiviso le proprie opinioni, avrebbero chiesto altro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Non è per dare alibi a Mourinho, ma la rosa della Roma è forte solo sulla carta, perchè quattro dei giocatori migliori che hai non sono stati quasi mai a disposizione: Smalling, Pellegrini e Sanches non hanno praticamente giocato mai quest’anno, e Dybala ha disputato appena 9 partite su 16 disputate… Purtroppo questa rosa ne ha sempre una, e spesso più di una…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Per la Roma quella di domenica è una grande occasione, ci sono scontri al vertice e bisogna approfittarne. Mourinho deve mettere più pepe, la squadra è stata abbastanza sciapa, e il ritorno di Pellegrini può fare bene in questo senso. Per me Paredes è un problema, non una risorsa, e il mio centrocampo è con Pellegrini, Cristante e Bove. E’ un’occasione da sfruttare, e se non vinci, allora niente…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’Udinese è una squadra di un altro livello rispetto alla Roma. Cioffi ha restituito un po’ di entusiasmo e compattezza, ma resta una squadra di livello modesto. In questa giornata ci sono tre scontri al vertice, e tu non puoi fallire. La Roma ha delle assenze, ma con Dybala e Lukaku tu non puoi non vincere. E’ veramente l’occasione per guadagnare su tutti, e sarebbe pessimo se non la sfruttassi…”

Xavier Jacobelli (Radio Radio): “Nonostante le traversie affrontate in stagione dalla Roma, la squadra è a soli tre punti dalla zona Champions ed è più che mai in lizza per superare il girone di Europa League. L’Udinese è una squadra in ripresa, ma la Roma resta nettamente favorita…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io ho molte preoccupazioni per la partita di domenica, soprattutto per le condizioni generali della squadra. L’Udinese ha perso solo tre volte in campionato, le ultime due partite ha battuto il Milan a San Siro e stava per vincere anche contro l’Atalanta… Ha vinto solo una volta, ma ha pareggiato otto partite, è una squadra che si fatica a batterla… Sono numeri che fanno pensare a una partita tiratissima, di un livello fisico che non so se la Roma è in grado di sopportare… Però c’è la speranza che all’Olimpico con i 60 mila garantiti possa portarla a casa: sarebbe fondamentale, ti troveresti nelle vicinanze del quarto posto, cosa insperata fino a due settimane fa. Però ho questa percezione di grande insicurezza, un po’ come successo contro il Lecce…siamo sempre sul pelo…”

Redazione Giallorossi.net