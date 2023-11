ULTIME DA TRIGORIA – Renato Sanches torna in gruppo. Striscione fuori dai cancelli per Mourinho: “Josè a vita” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Allenamento mattutino che precede quello di rifinitura, in programma domani nel pomeriggio, quello che si è svolto oggi a Trigoria.

La seduta odierna, conclusa con una partitella in famiglia, è stata caratterizzata dal rientro in gruppo di Renato Sanches: le condizioni del portoghese non sono ancora ideali, ma proverà a strappare comunque una convocazione per Roma-Udinese.

Rientrati tutti i calciatori impegnati con le rispettive nazionali: in campo oggi anche Ndicka, Azmoun, Paredes e Dybala. Intanto fuori da Trigoria continuano ad arrivare messaggi di sostegno a Mourinho da parte dei tifosi romanisti: “Josè a vita“, lo striscione affisso nella notte fuori dal cancelli del Fulvio Bernardini.

Domani alle 12:30 Mourinho parlerà alla stampa nella conferenza prepartita e scioglierà gli ultimi dubbi sulle condizioni fisiche degli acciaccati.

Paredes oggi in partitella si è messo in luce con un tunnel ai danni di Belotti che ha provocato le reazioni divertite di Lukaku, Dybala e Aouar, e il tutto è finito sui social. L’argentino vuole provare a convincere Mou a non togliergli il posto da titolare in cabina di regia, insidiato da Cristante con Bove nel ruolo di intermedio.

Giallorossi.net – A. Fiorini