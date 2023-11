ULTIME DA TRIGORIA – Renato Sanches ancora out. Per l’Udinese ballottaggio Bove-Paredes

AS ROMA NEWS – Giornata di lavoro tra i sorrisi per la Roma, tornata ad allenarsi questa mattina a Trigoria sotto un sole quasi primaverile.

Non tutti i nazionali sono tornati in gruppo, come ad esempio Dybala e Paredes, che torneranno a pieno regime solo domani. Stesso discorso per Azmoun e Ndicka. Ancora assente Renato Sanches: le notizie che filtrano dal Fulvio Bernardini vedono il portoghese di nuovo in campo tra domani e dopodomani, in tempo per strappare una convocazione per domenica. Si naviga a vista.

Assente Smalling, il cui recupero resta avvolto nel mistero. Tanti ragazzi della Primavera aggregati in prima squadra considerate le assenze. Per la partita contro l’Udinese si profila un ballottaggio a centrocampo tra Paredes e Bove: con il recupero di Pellegrini, non è da escludere che Cristante torni in regia e l’under 21 azzurro venga ancora dal primo minuto.

Mourinho, che sabato pomeriggio dovrebbe tornare a parlare in conferenza stampa (si avrà la conferma solo domani), valuterà le condizioni di Paredes, uno degli ultimi a rientrare nella Capitale dopo un volo transoceanico. Dybala invece sarà di sicuro titolare, in coppia con un Lukaku carico a pallettoni dopo il poker col Belgio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini