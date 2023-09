Calciomercato Roma, il Galatasaray vuole Celik ma Mourinho blocca la cessione del terzino

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mentre in Italia il calciomercato si è concluso il 1° settembre, in altri Paesi, come in Turchia, le trattative proseguono fino al 15 settembre.

Il Galatasaray è alla ricerca di un terzino destro, motivo per il quale il club di Istanbul, scrive il portale turco Hurriyet.com, avrebbe puntato con forza sul giallorosso Zeki Celik.

La Roma però avrebbe chiuso al suo trasferimento: José Mourinho non ha infatti dato il suo ok per la cessione del terzino. Dopo l’esclusione di Kristensen dalla lista Uefa, lo Special One fa affidamento sul turco come alternativa a Karsdorp. Da qui il veto alla cessione di Celik.

Fonte: Hurriyet.com