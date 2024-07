Calciomercato Roma, il Leicester rilancia per Soulè: nuova offerta che supera i 30 milioni di euro

ULTIME NOTIZIE NOTIZIE AS ROMA – Il Leicester rilancia per Matias Soulè, esterno offensivo argentino conteso dalla Roma.

Il club inglese, riferisce in questi minuti Fabrizio Romano, è arrivato a offrire oltre 30 milioni di euro per l’attaccante della Juventus,, avvicinandosi sensibilmente alle richieste dei bianconeri.

Ora il Leicester attende una risposta del club bianconero, ma deve anche ottenere il sì del calciatore, che per il momento preferirebbe giocare nella Roma. I giallorossi però sono fermi ai 25 milioni offerti qualche giorno fa, soldi giudicati insufficienti dalla Juventus.

🇦🇷 Leicester City made best proposal to Juventus for Matias Soulé in excess of €30m package, AS Roma have player’s preference.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2024