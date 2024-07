Soulé-Roma, ore caldissime: Ghisolfi prepara lo sprint finale

AS ROMA NEWS – Il Leicester rilancia, ma la Roma è pronta a chiudere. Florent Ghisolfi e Lina Souloukou stanno per preparare la nuova offerta, quella decisiva, per strappare il sì della Juventus e assicurarsi Matias Soulè.

Il giocatore è stato chiaro: vuole solo i giallorossi, desideroso di restare in Serie A e convinto dal progetto dei Friedkin. La Juventus sta sfruttando comunque il Leicester per alzare il prezzo e strappare quei 30 milioni di euro più bonus che chiede per il suo gioiellino. E la Roma sta per avvicinare le richieste dei bianconeri.

Si aspetta solo il via libera dei texani, che ieri hanno ufficialmente deciso di non proseguire nell’acquisizione dell’Everton. Poi da Trigoria verrà recapitata un’offerta che raggiungerà i 30 milioni di euro, bonus compresi. E a quel punto i bianconeri dovranno decidere se mantenere il punto (Giuntoli chiede quella cifra di base fissa, più 5 di bonus) o aprire le porte alla cessione del giovane argentino.

Da Torino fanno sapere che la Juve non farà sconti, mentre da Roma sembra esserci la convinzione che questa nuova proposta sarà sufficiente a rompere le resistenze bianconere. Il rilancio giallorosso per Soulé arriverà nelle prossime ore: arrivati al 20 luglio e alla vigilia di nuove amichevoli, De Rossi ha fretta di avere nuovi acquisti. Per Ghisolfi è ora di accelerare.

Fonti: Il Tempo / Corriere dello Sport / Gianlucadimarzio.com / Gazzetta dello Sport / Tuttosport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!