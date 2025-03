Calciomercato Roma, il Marsiglia fa muro su Balerdi: “20 milioni bastano per il dito del piede sinistro”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma continua a sondare il mercato per rinforzare la difesa e tra i nomi seguiti c’è anche quello di Leonardo Balerdi, centrale classe 1999 in forza all’Olympique Marsiglia. Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Ghisolfi ha mostrato interesse per il giocatore, ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che semplice.

Secondo le indiscrezioni di mercato il cartellino del centrale si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che però, secondo quanto riportato da La Provence, sarebbe ritenuta insufficiente per portarlo via dal Velodrome. La risposta della dirigenza del Marsiglia alla Roma sarebbe stata ironica ma eloquente: “20 milioni per Balerdi? Sì, è possibile, ma solo in cambio del suo dito del piede sinistro”.

Un messaggio chiaro che conferma la volontà dell’OM di non svendere il proprio giocatore. La Roma, dal canto suo, continua a valutare le opzioni disponibili sul mercato per rinforzare il reparto arretrato.