“ON AIR!” – CORSI: “Chi parla bene di questa società vuole il male della Roma”, FERRAZZA: “Paredes ha mancato di rispetto ai tifosi”, PIACENTINI: “Lui e Dybala ancora centrali l’anno prossimo? Ho molti dubbi”

David Rossi (Rete Sport): “Dobbiamo stare attenti al Lecce, è una partita di cui mi fido poco, poco, poco. E’ la prima senza Dybala, non hai più lo scoglio a cui aggrapparti in mezzo al mare… Dietro loro sono poca roba, e io farei una formazione offensiva, devi provare a mettergli paura. Se ti devi preoccupare del Lecce, cosa pensi di fare contro Juventus, Lazio, Inter, Atalanta…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ho molti dubbi sul fatto che Dybala e Paredes possano essere centrali nella Roma del prossimo anno. Nella serata di sabato la Roma ci ha messo la pezza con la storia del gentlemen agreement. Loro dicono che se a fine anno incassano gli stessi soldi spesi per comprarlo due anni fa e si risparmiano i 5 milioni di stipendio lordi, tutto sommato non si strapperebbero i capelli. Su Dybala la valutazione da fare è sulla quantità e qualità delle partite che è riuscito a fare…alla fine avrà giocato lo stesso numero di partite, se non inferiori a quelle degli altri anni, e questo dimostra come sia un giocatore logoro…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Percentuale Roma in Champions? Io prima, quando aveva ancora Dybala, avevo detto 55%. Adesso ti dico 35%… ”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “La storia della clausola di Paredes è una sconfitta su tutta la linea: mediatica, nella gestione della rosa, nei rapporti col giocatore…Sparando quelle parole pubblicamente fai fare una brutta figura alla Roma, e la fai anche tu. Io non lo darei mai via, lo stimo tecnicamente, ma potevano gestire la cosa diversamente, far sapere del gentlemen agreement non sarebbe stato uno scandalo. Io a Paredes lo capisco: se a giugno arriva un allenatore alla Juric che a lui non lo vede minimamente, giustamente quello a 31 anni vuole giocare…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Io Paredes non lo capisco, e a me le sue parole non sono piaciute. Rischio che arrivi un allenatore che non lo fa giocare? Ma quello vale per tutti i calciatori, nessuno può essere sicuro di giocare. La Roma da adesso deve cercare un centrocampista, non è che puoi stare sub iudice con uno che ha questa clausola e quando vuole se ne va, non è molto centrato come progetto…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Io lo vorrei vedere Gasperini che gli fa un sedere così a questi giocatori, anche solo per sei mesi. Perchè poi quando i ragazzi si allenano bene e corrono troppo, dopo lo cacciano…Se poi mi prendono Ancelotti con i grandi calciatori, allora ciao Gasp… In questo momento chi parla bene di questa società vuole il male della Roma. Io ne parlo male perchè questa proprietà ci ha abituato a sesti posti, e quando abbiamo avuto un allenatore che poteva cambiare la sorte è stato cacciato. Ora ci siamo ripresi grazie a un tecnico che fa cose normali, ma i giocatori sono questi. Perciò chi parla bene di questa società non vuole il bene della Roma…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Tre mesi di stop per Dybala? E’ una previsione ottimistica. Lui ricomincerà a caricare ad agosto…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Paredes ha voluto dire quelle cose perchè si erano arrabbiato i tifosi del Boca dopo il rinnovo di contratto, ma ha mancato di rispetto ai tifosi della Roma. Dice “ho fatto di tutto per andarmene” quando c’era la squadra in lotta per la coppa, in lotta per il campionato…e tu in un momento così pensi ad andartene al Boca…così metti una pezza di là ma apri una voragine di qua. Abbiamo proprio l’immagine di essere tranquilli, lui torna qui tranquillo, giocherà, nessuno gli dice niente, però ha paura dei tifosi del Boca…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Questa sosta un po’ di problemini li ha dati alla Roma. Io penso che a Lecce vedremo solo Soulè al posto di Dybala, per il resto penso che Ranieri non cambierà molto a livello tattico. In quella zona ha parecchie alternative, c’è anche Baldanzi che in quel ruolo ci sa giocare bene. Non è più come prima, dove avevi solo Solbakken come vice Dybala…Io penso che ci sia anche la possibilità di un 3-5-2 con Pellegrini mezzala, e le due punte: Shomurodov e Dovbyk li vedo bene insieme, sono complementari, uno è più seconda punta, l’altro è più uomo d’area di rigore…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Questa secondo me è la grande occasione di Matias Soulè, ora davvero si può prendere questa Roma in mano. Io penso che Shomurodov potrebbe giocare anche da trequartista, insieme a Soulè alle spalle di Dovbyk…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Gasperini è un candidato possibile, i Friedkin lo vorrebbero a Roma. Ma io al momento faccio fatica a indicare un favorito…ci sono tante panchine che cambieranno a fine stagione. Il Milan cambierà, l’Atalanta cambierà, la Juve penso cambierà, anche il Napoli potrebbe cambiare se Conte dovesse essere chiamato dalla Juventus… Cessione di un pezzo pregiato senza Champions? Konè potrebbe essere uno di quelli, il rischio c’è, e spero che la Roma lo respinga. Io sono stato conquistato da Konè, è forte e ha margini di miglioramento molto importanti. E’ un giocatore che non vorrei mai vendere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gasperini a Bergamo ha inciso, è uno decisionista, non ama le vie di mezzo e lavora sulla sua idea di gioco. E’ un allenatore arrivato al massimo della sua potenzialità, è stato sfortunato all’Inter dove è arrivato nel momento peggiore. Io penso che rispetto all’età che ha, ha motivazioni che altri allenatori più giovani non hanno…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini è un grande allenatore, l’importante è che la gente non pensi che la Roma possa giocare come l’Atalanta dalla prima partita di campionato. Lui all’inizio giocava con i calciatori del settore giovanile, ci ha messo un bel po’ prima di arrivare a questo punto. Come allenatore non si discute, ma l’ambiente romano è difficile e ci si aspetta tanto da lui. Servirà pazienza, bisognerà aspettare che lui riesca a incidere e non bastano due settimane, ma 4 o 5 mesi…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Gasperini alla Roma? Lui ha un’idea bianconera che lo martella da sempre…Nel caso in cui arrivasse in giallorosso, qui avrebbe già una squadra formata, non sarebbe come era all’Atalanta, ed è una cosa positiva. Lui alla Juventus? Non è solo un desiderio dell’allenatore stesso, è una possibilità…”

