Roma, ecco come sarà la maglia del prossimo anno: rossa con dettagli arancioni (FOTO)

AS ROMA NOTIZIE – La stagione calcistica 2024-2025 sta per giungere al termine, e già le squadre si preparano per la prossima annata, a partire dalle nuove divise ufficiali. Tramite la pagina specializzata Footy Headlines, è emersa in anteprima la possibile prima maglia della Roma per la prossima stagione. Come da tradizione, il colore predominante sarà il rosso, mentre i dettagli saranno accentuati da un vibrante arancione, conferendo un contrasto distintivo e dinamico.

Al centro della maglia spicca il consueto sponsor “Riyadh Season”, che continua a essere al fianco del club giallorosso. In alto a sinistra, troviamo il logo dell’Adidas, che sarà ancora il fornitore ufficiale, mentre a destra è visibile il nuovo stemma della Roma. Questo design potrebbe segnare un ritorno a una combinazione di colori classica, ma con un tocco di modernità.

😍😍😍 Roma 25-26 Home Kit Leaked pic.twitter.com/gALVfY86qq — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 24, 2025