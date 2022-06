Calciomercato Roma, il Milan pronto a virare su Veretout e Cristante se salta Sanches

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Milan rischia di perdere Renato Sanches proprio quando l’affare sembrava fatto.

Il centrocampista portoghese è finito improvvisamente nelle mire del PSG, pronto ad offrire molti più soldi di quanti ne aveva offerti il Milan per il mediano del Lille.

Se davvero Sanches dovesse sfumare, la dirigenza rossonera è pronta a virare su altri profili e, stando a quanto scrive Gazzetta.it in questi minuti, Massara sta pensando seriamente ai romanisti Jordan Veretout e Bryan Cristante.

Per il primo la Roma è disposta a intavolare una trattativa, mentre più difficile che Tiago Pinto sia disposto a cedere l’azzurro a cuor leggero: Cristante per Mourinho è un leader della squadra e vorrebbe tenerlo in rosa. A meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile che faccia cambiare idea a Trigoria.

Fonte: Gazzetta.it