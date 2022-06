Campagna abbonamenti: curve esaurite, raggiunta quota 34.500 tessere

NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti importanti sul fronte della campagna abbonamenti della Roma, oggi al primo giorno di vendita libera dopo la fase di prelazione.

Il totale delle tessere sottoscritte per la prossima stagione è salito a 34.500, con 1000 abbonamenti venduti solo nella giornata di oggi. Sold out Curva Sud (centrale e laterale), Distinti Sud e Curva Nord.

Quasi 4000 invece i mini-abbonamenti per le Coppe, che garantiscono ai tifosi l’accesso per le 3 gare della fase a gironi di Europa League e per gli ottavi di finale di Coppa Italia.