VOLPATO: “Totti è un secondo padre, Mourinho il migliore allenatore possibile. Futuro? C’è tempo per pensarci”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cristian Volpato, giovane talento della Roma Primavera aggregato spesso in prima squadra, ha parlato oggi al Corriere dello Sport (R. Maida). Questo un estratto dell’intervista:

Sull’approdo alla Roma.

Ho cominciato a giocare con l’accademia di un ex calciatore italiano, Andrea Icardi, sono passato al Sydney e lì ho attirato l’attenzione di Tony Basha, direttore di un’altra accademia che mi segnalò a Fabrizio Piccareta, all’epoca allenatore dell’Under 17 della Roma. Ho passato il provino e mi hanno tesserato.

Il suo talento non è sfuggito agli occhi di un fuoriclasse come Totti, che l’ha ingaggiato nella propria agenzia.

È un orgoglio per me. Francesco è un secondo padre, oltre che una leggenda. Prima di arrivare a Roma, non avevo capito fino in fondo cosa rappresentasse Totti per i romanisti. Ora mi è chiaro.

E Mourinho cosa rappresenta per Volpato? Uno zio?

Il migliore allenatore possibile. Già quando ero in Australia sognavo di poter lavorare con lui. Ed è successo.

Il prossimo sogno è giocare nella Roma o andare altrove per fare esperienza?

Non lo so, non ne ho idea. In questo momento penso a vincere l’Europeo con gli azzurri. Sarebbe un titolo importante per il nostro movimento. C’è tempo per pensare alla prossima stagione.

Fonte: Corriere dello Sport