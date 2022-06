Guedes verso la Roma con Diawara e Darboe al Valencia

AS ROMA NEWS – Il rinforzo per l’attacco potrebbe essere davvero quel Goncalo Guedes di cui si parla ormai da mesi in chiave Roma. Mourinho lo ha indicato a Pinto come il giocatore ideale per i giallorossi, a cui manca un attaccante con quelle caratteristiche lì davanti.

Il portoghese è infatti un giocatore in grado di occupare più ruoli in attacco, prediligendo quello di ala sinistra, ma riuscendo a essere ugualmente efficace anche a destra, sulla trequarti, o giocando da seconda punta. La velocità e il dribbling sono le sue armi migliori, che darebbero all’attacco della Roma l’imprevedibilità che manca.

Guedes ha già fatto sapere al Valencia di essere pronto a fare le valigie in caso arrivasse un’offerta allettante, e quella della Roma lo sarebbe: il portoghese vuole lavorare con Mourinho. Jorge Mendes, agente sia del calciatore che degli allenatori dei due club coinvolti nella trattativa, sta lavorando all’operazione.

Il prezzo del cartellino di Guedes è di 40 milioni, ma il contratto in scadenza nel 2023 fa scendere sensibilmente il costo del giocatore. La Roma poi spera di abbassare ulteriormente il cash inserendo nell’affare due centrocampisti che sembrano interessare agli spagnoli: il primo è Amadou Diawara, già in inverno vicino al Valencia. Il secondo è Ebrima Darboe, giovane calciatore che stuzzica la fantasia degli iberici e che Pinto sarebbe pronto a sacrificare pur di arrivare a dama con Guedes.

Il costo dell’affare quindi scenderebbe a 20-22 milioni più i cartellini dei due giocatori. Mendes è al lavoro per far combaciare tutti i tasselli, facendo tutti felici.

Fonte: Gazzetta dello Sport