Calciomercato Roma, il Napoli toglie Di Lorenzo dal mercato: “Esclusa una sua cessione”

NOTIZIE AS ROMA – Il Napoli smentisce seccamente le parole del procuratore di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffrida, che aveva parlato nuovamente di un futuro del suo assistito lontano dal club azzurro.

“Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione“.

La nota del club partenopeo arriva nella giornata in cui si è raggiunto l’accordo definitivo con Antonio Conte, che a breve sarà ufficializzato come prossimo allenatore del club campano. Di Lorenzo era stato accostato alla Roma, alla ricerca di un rinforzo per la corsia destra.