Effetto Souloukou sui conti della Roma. E sul mercato si torna a investire

AS ROMA NEWS – Da quando Lina Souloukou ha iniziato a prendere il comando della Roma le cose dentro al club sembrano essere cambiate. La spending review operata dalla dirigente greca sta cominciando a dare i suoi frutti, di pari passo con le scelte azzeccate operate dai Friedkin e dal settore commerciale che lavora alle spalle dei texani.

Tutto questo ha portato a un sensibile miglioramento dei conti dentro la Roma: i risultati della trimestrale, chiusa lo scorso 31 marzo, parlano chiaro, evidenziando una crescita del 17% (rispetto al marzo 2023) dei ricavi generali del club. Crescita legata agli introiti generati dal nuovo main sponsor (Riyadh Season), annunciato ad ottobre, per un totale di 25 milioni in due stagioni. Ma ad incidere sul miglioramento dei conti sono stati anche i record di sold out (57 consecutivi) fatti registrare al botteghino, festeggiando il traguardo di ben 1.701.392 tifosi presenti all’Olimpico durante la stagione, con una percentuale di riempimento dell’impianto del 99%.

Bene infine anche il retail, ossia la vendita dei prodotti con il marchio Roma, con risultati in crescita sia negli store fisici che in quelli dedicati all’e-commerce. Tutto questo determina un altro effetto, a cascata, sul mercato della prossima estate. Come prima cosa dentro Trigoria si potrà dire la parola addio (o quasi) alle plusvalenze da dover fare a tutti i costi entro il 30 giugno. Una spada di Damocle in meno sulla testa del nuovo ds Ghisolfi, che potrà lavorare senza assilli alla costruzione della nuova squadra.

Gli occhi dei tifosi però sono tutti concentrati sulle operazioni in entrata: a differenza degli ultimi due anni, dove il club ha operato solo con prestiti e parametri zero, questa volta nelle intenzioni dei Friedkin c’è quella di tornare a investire. Il budget ancora non è noto, e sarà influenzato dalle uscite, ma il club cambierà strategia: si punterà su calciatori mediamente più giovani che possano diventare asset importanti per il sostentamento futuro della squadra. Per fare questo però sarà necessario tornare a mettere mano al portafogli, sempre tenendo d’occhio i paletti del FPF, che cominciano però a essere meno rigidi. Grazie anche al lavoro fatto dalla Roma in questi anni.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Messaggero

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!