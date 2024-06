Dybala, zero offerte a Ghisolfi. De Rossi vuole costruirgli intorno la sua Roma

NOTIZIE AS ROMA – Paulo Dybala sorride. Il gol pregevole realizzato in Australia con tanto di festeggiamenti e abbracci da parte dei compagni ha confermato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, tutte le qualità di questo calciatore la cui forza è minata da una fragilità muscolare conclamata.

Manca ormai poco all’arrivo del mese di luglio, quando la clausola rescissoria dell’argentino tornerà ad essere attiva: i club stranieri potrebbero strapparlo alla Roma (sempre con l’ok del calciatore) a 12 milioni di euro. Una cifra piuttosto contenuta per un giocatore che ha compiuto i 30 anni. Per questo i tifosi romanisti non possono dormire sonni tranquilli.

Al momento però non sembra esserci la fila dietro la Joya: a Florent Ghisolfi non è arrivata alcuna offerta o manifestazione di interesse per l’attaccante argentino. La Roma dunque non vede minacce all’orizzonte. Il club non ha fretta di parlare con lui di un nuovo contratto, essendo presente una clausola che farà scattare il rinnovo di un altro anno (con ritocco dell’ingaggio) qualora Paulo dovesse raggiungere il 50% delle presenze totali nel triennio in giallorosso.

Dybala a Roma sta bene, e non resterebbe di certo controvoglia. La sua ambizione è però quella di avere intorno una squadra in grado di competere per vincere trofei. La stessa di mister De Rossi, che non vorrebbe privarsi dell’argentino. Anzi, nella testa dell’allenatore c’è un futuro da falso nove per la Joya, un ruolo che potrebbe esaltarne ancora di più le sue qualità. E renderlo ancora più centrale nella costruzione della sua Roma.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera / Corriere dello Sport

