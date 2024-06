Llorente in attesa della Roma: nuovo prestito o acquisto, Ghisolfi ha due strade per trattenerlo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo essersi assicurato Angelino, ora Florent Ghisolfi deve decidere cosa fare di Diego Llorente, difensore spagnolo che compirà 31 anni il prossimo agosto. Il giocatore spera di restare ancora in giallorosso, ma l’ultima parola spetterà al nuovo ds.

De Rossi ha dimostrato di fidarsi di lui, impiegandolo sia da difensore centrale che in posizione più esterna. Nelle rotazioni uno come Llorente ci sa stare. Ora la Roma ha due strade per trattenerlo a Trigoria. La stretta di mano di un anno fa con il Leeds prevedeva un gentleman agreement tra le parti per un acquisto a titolo definitivo per 5 milioni di euro. Cifra non eccessivamente alta per un calciatore del suo livello, e interessante anche qualora i giallorossi volessero riproporlo sul mercato.

Ma c’è anche un’altra strada, racconta l’edizione odierna de Il Tempo, che potrebbe agevolare un’altra stagione dell’ex Real Madrid all’ombra del Colosseo. Una clausola la scorsa estate aveva permesso a lui e Kristensen di liberarsi dal Leeds per un prestito secco, essendo gli inglesi retrocessi in Championship. La mancata promozione dopo la sconfitta in finale playoff con il Southampton relega lo storico club britannico ancora in seconda divisione. Perciò Ghisolfi dovrà chiarire se la clausola esiste ancora (anche senza la retrocessione, ma con la permanenza in “B”) e se nel caso voglia sfruttarla.

Resta alla finestra, invece, Leonardo Spinazzola che a fine mese vedrà scadere il suo contratto firmato 5 anni fa. L’entourage ancora non ha ricevuto chiamate da Trigoria e le chance di rinnovo diminuiscono giorno dopo giorno.

Fonte: Il Tempo

