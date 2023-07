Calciomercato Roma, il PSG dice sì al prestito di Sanches: Pinto pronto ad accelerare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Paris Saint-Germain ha detto sì al trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Renato Sanches, 25 anni, centrocampista portoghese che nella passata stagione ha collezionato 23 presenze e due gol con la maglia dei parigini.

Il giocatore non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista sotto la Torre Eiffel e ora la Roma sembra pronta a farsi avanti concretamente per regalarlo a Josè Mourinho: stando a quanto scrive Calciomercato.com in questi minuti, Tiago Pinto è pronto ad accelerare per chiudere l’affare.

I dubbi della Roma sono legati unicamente alle condizioni fisiche del calciatore, spesso soggetto a infortuni. Ma per via dei paletti della Uefa, Pinto può muoversi solo tramite prestiti e Sanches appare l’occasione migliore acquistabile con questa formula.

Il preferito di Mourinho, Marcel Sabitzer, non ha infatti avuto il via libera del Bayern Monaco in prestito. Nei giorni scorsi ha provato anche Gini Wijnaldum a riproporsi alla Roma, ma trovando freddezza dalle parti di Trigoria.

Fonte: Calciomercato.com