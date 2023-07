CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 19 luglio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:40 – PADULA PASSA AL TORINO A TITOLO DEFINITIVO – Dopo Tahirovic, Missori, Volpato e Baldi un altro giovane lascia la Capitale: si tratta di Cristan Padula (18), attaccante classe 2004, che si è trasferito a titolo definitivo al Torino. “Molto difficile dire addio dopo 9 anni con la mia squadra del cuore , con i colori della mia città. Grazie Roma”, il messaggio dell’attaccante sui social.

Ore 10:15 – TRE ALTERNATIVE PER L’ATTACCO – Viste le difficoltà per arrivare a dama con Morata e Scamacca, Pinto sta continuando a tenere d’occhio centravanti alternativi: i nomi caldi restano quelli di Okafor (23) del Salisburgo, Patson Daka (24) del Leicester e André Silva (27) del Lipsia.

Ore 9:10 – IL BRUGES SI FA AVANTI PER FATICANTI – Su Giacomo Faticanti (18) hanno messo gli occhi alcuni club e il Bruges si è già fatto vivo con il suo agente per capire un’eventuale disponibilità del giocatore a trasferirsi in Belgio. Difficilmente però la Roma lo farà partire. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – SALE SANCHES, SCENDE SABITZER – Sembra raffreddarsi l’ipotesi Sabitzer (29) in ottica Roma, col Bayern che non apre al prestito e il giocatore non ancora convinto di voler lasciare i tedeschi. Crescono di pari passo le quotazioni di Renato Sanches (25), giocatore che il PSG potrebbe cedere a titolo temporaneo. (Il Tempo / Leggo)

Ore 7:35 – MORATA, SI ASPETTA LA DECISIONE DI FRIEDKIN – Ore di attesa sul fronte Morata (30): dopo gli incontri dell’agente con Pinto, Marotta e Giuntoli, ora è il momento dell’attesa. Mourinho lo vorrebbe presto a Trigoria, ora deve decidere Friedkin se rilanciare o mollare la presa. (Corriere dello Sport)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!