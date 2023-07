Roma, tra Sanches e Sabitzer rispunta Wijnaldum

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma resta in corsa per Alvaro Morata. Al momento è difficile, per non dire impossibile, dire chi tra giallorossi, Inter e Juventus (ma occhio al Milan che potrebbe tornare in corsa) è la favorita ad assicurarsi il centravanti spagnolo.

I costi dell’operazione sono elevati e spaventano tutte le squadre, che al momento prendono tempo e riflettono, chiamate a fare i conti con le rispettive proprietà. Scamacca resta l’altro obiettivo, non necessariamente alternativo, allo spagnolo: se il West Ham si deciderà a ad aprire a un prestito con diritto di riscatto (o obbligo, ma solo a certe condizioni) allora ci saranno buone possibilità di chiudere per l’ex Sassuolo, giocatore che ha l’ok di Mou.

Al momento però la priorità di Pinto è arrivare a dama per uno dei due: Mourinho ha fretta di avere un altro centravanti per cominciare a impostare il lavoro della squadra sul nuovo numero nove. Per il secondo rinforzo in attacco ci sarà più tempo per valutare i profili disponibili sul mercato.

Sul centrocampista si lavora a un affare a costo zero: Sabitzer è l’obiettivo più complicato, Renato Sanches resta il più probabile, ma occhio anche a un inaspettato ritorno di fiamma per Georginio Wijnaldum. L’olandese è tornato al PSG che però non ha nessuna intenzione di trattenerlo a Parigi. La sua avventura a Roma era iniziata con grande entusiasmo, poi il grave infortunio e un rientro in campo non esaltante. Ma il valore di Gini è ben conosciuto da Mourinho, che tornerebbe con piacere a contare su di lui, sperando in una stagione più fortunata della precedente.

Va prima capito come si concluderà la storia con il club francese, che potrebbe decidere per una risoluzione anticipata del contratto, in scadenza 2024. Per tornare a Roma però Wijnaldum dovrà essere disponibile a un taglio netto dell’ingaggio, oltre che motivato a sposare nuovamente la causa giallorossa.

Giallorossi.net – G. Pinoli