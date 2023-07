ULTIME DA TRIGORIA – Seduta in campo per la squadra, in gruppo Kristensen e Ndicka. Abbracci tra Mou e Matic (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma è tornata oggi ad allenarsi sui campi di Trigoria nonostante il gran caldo di questi giorni che ha stretto la Capitale sotto una morsa asfissiante.

L’allenatore ha il gruppo al completo, avendo ritrovato anche i nazionali. Grandi sorrisi in campo tra Josè Mourinho e Paulo Dybala, abbracci con Matic, fedelissimo del tecnico.

In gruppo anche Evan Ndicka e Rasmus Kristensen, gli ultimi arrivati in casa giallorossa. Ok anche Chris Smalling, che non aveva giocato contro la Boreale nella prima sgambata stagionale.

Venerdì mattina, ore 10:30, la prossima amichevole: stavolta i giallorossi affronteranno il Latina sempre a Trigoria. La gara sarà aperta alla stampa.