Morata stoppa l’Inter e aspetta la Roma

AS ROMA NEWS – Precedenza alla Roma. Alvaro Morata, una volta concluso il giro di orizzonti in Italia, continua a mettere i giallorossi in cima alla sua lista dei desideri.

Le parole di Mourinho e il pressing del suo grande amico Paulo Dybala, con cui sogna di giocare in coppia, sono risultate decisive. Il piano prospettato da Tiago Pinto ha convinto Alvaro e così ora lo spagnolo aspetta una mossa da parte del club.

Sono ore di riflessione in casa Roma, con Dan Friedkin sta studiando i dettagli dell’affare e poi darà una risposta definitiva al suo fidato general manager. I costi dell’affare sono alti: 4,5 milioni più bonus per l’attaccante per tre anni, a cui vanno aggiunti i soldi da versare nelle casse dell’Atletico Madrid.

Su quest’ultimo aspetto non c’è uniformità di vedute: alcuni giornali affermano come il club spagnolo possa accontentarsi di 15 milioni più bonus per lasciar partire Morata, cifra ancora non raggiunta da nessun club italiano, altri invece raccontano come l’Atletico sia rigido sui 21 milioni della clausola. La Roma ha bisogno di vendere (Ibanez il favorito) per poter dare l’assalto all’attaccante.

Intanto però l’affare Morata resta congelato, in attesa di capire qualche dei club interessati si deciderà a fare il primo passo. Mourinho scalpita: si accontenterebbe anche di Scamacca, più abbordabile ora che il West Ham sta per chiudere per Borja dal Chelsea, ma vorrebbe avere il nuovo attaccante già per la tournée portoghese. Ore di riflessione: la corsa a Morata sta per vivere il suo momento decisivo.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero