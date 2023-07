Faticanti fuori dai piani della Roma: il giocatore ha chiesto la cessione

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Da campione d’Europa Under 19 con l’Italia a indesiderato nella Roma. Viene in pratica raccontata così da alcuni quotidiani la strana storia di Giacomo Faticanti, 18 anni, capitano della primavera giallorossa ma anche degli azzurrini che hanno trionfato pochi giorni fa a Malta.

La notizia era stata lanciata ieri dalla “Gazzetta Regionale” che raccontava come il giocatore non rientrasse più nei piani di Josè Mourinho, tanto da finire sul mercato come tanti altri giovani della Primavera non considerati indispensabili da tecnico e società.

Oggi la notizia viene confermata anche da Leggo (F. Balzani), che racconta come Faticanti, considerato uno dei giovani più promettenti del vivaio giallorosso, non rientri a sorpresa nei piani della Roma. Da qui la decisione del calciatore di lasciare il club.

Per il calciatore ora si aspettano offerte: nelle ultime ore si è fatto sotto il Bruges, ma dei sondaggi sono stati effettuati nei giorni scorsi anche da Milan e Barcellona. Non è da escludere che la Roma decida di inserire una ricca percentuale sulla futura rivendita del calciatore, come successo per tanti altri giovani.

Fonti: Leggo / Il Messaggero / Gazzetta Regionale