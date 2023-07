Offerta dell’Al-Nassr per Pellegrini: secco no del capitano

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Sirene arabe anche per Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, raccontano oggi sia la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) che Il Messaggero (S. Carina), ha ricevuto una ricca proposta dell’Al-Nassr.

Tutto è avvenuto nelle scorse settimane, quando il centrocampista si trovava in vacanza a Forte dei Marmi. I sauditi, oltre a un ricco contratto pluriennale, hanno offerto al giocatore la possibilità di giocare in coppia con Cristiano Ronaldo, stella della squadra. All’Al-Nassr Pellegrini troverebbe anche Brozovic e Fofana, acquistati in questa sessione di mercato dal club arabo.

Ma la proposta non è stata nemmeno considerata dal calciatore, che non ha nessuna intenzione di lasciare la Roma, tantomeno per trasferirsi nel campionato saudita. Il numero sette non si è voluto nemmeno sedere al tavolo delle trattative per conoscere i dettagli della proposta.

Il capitano giallorosso, infatti, vuole riprendersi ciò che ha lasciato per strada nella scorsa stagione, quando ha chiuso con l’amaro in bocca per l’Europa League persa in finale a Budapest con il Siviglia. L’arrivo di Aouar e il prossimo di uno tra Renato Sanches (favorito) e Sabitzer sono da stimolo. Lorenzo non teme la concorrenza. Vuole solo stare bene, poi è convinto che il resto verrà da sé.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero