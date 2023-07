La Roma fa shopping (in prestito) dal PSG: c’è anche Paredes nel mirino

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Tiago Pinto sembra orientato a sfruttare gli ottimi rapporti tra la Roma e il Paris Saint-Germain per accontentare Mourinho e regalargli altri due rinforzi per la mediana.

Sono giorni che il nome di Renato Sanches è tornato in auge, dopo che i parigini si sono dimostrati disponibili a cederlo in prestito. Una formula che stuzzica la Roma, bloccata dai rigidi paletti della Uefa che le impongono di non investire denaro per acquisire calciatori, a meno che questi non provengano dalle cessioni dei propri giocatori.

Per il momento Pinto non è riuscito a piazzare nessun giocatore in rosa, e allora il mercato del gm prosegue sulla base di prestiti e parametri zero. Da qui la nuova idea che sta circolando oggi su alcuni quotidiani nostrani, ma spuntata nella notte dall’Argentina: il ritorno di Leandro Paredes in giallorosso, sempre rigorosamente in prestito.

L’argentino è tornato al PSG dopo una tormentata stagione vissuta alla Juventus, dove il rapporto con Allegri non è mai decollato. Ora il centrocampista è considerato un esubero a Parigi, e il giocatore spinge per tornare in Italia. Sull’ex giallorosso c’è anche la Lazio, alla ricerca di un regista per Sarri.

Fonti: La Repubblica / TYC Sports