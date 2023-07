Calciomercato Roma, il punto: nuovi segnali da Scamacca. Wijnaldum e Paredes si offrono. E su Kamada…

AS ROMA NEWS – Nuovi segnali sul fronte Scamacca che sembrano avvicinare sempre di più l’attaccante del West Ham alla Roma. L’ex centravanti giallorosso ha infatti appena rimosso su Instagram la dicitura “giocatore del West Ham“, sostituendola con un più generico “atleta“. Altro indizio che lo vede distante dal club inglese.

La volontà di Scamacca è nota da tempo: l’attaccante è convinto che la Roma, sua squadra del cuore, sarà la piazza ideale dove esplodere e mostrare a tutti le sue qualità. “Chi mi compra farà un affare, ne sono stra-sicuro“, ha affermato in una recente intervista.

Tiago Pinto, alle prese con le limitazioni sul mercato, sta aspettando che il West Ham si convinca ad aprire al prestito con diritto di riscatto: per il momento infatti il gm non si è mosso da quella proposta, poco convinto di inserire un obbligo di riscatto in caso di Champions come invece gradirebbero gli Hammers.

Sul fronte centrocampista, lo stallo è pressoché identico: Renato Sanches è uno dei nomi che la Roma sta seguendo per un prestito, ma non è l’unico. Dal PSG si offrono con insistenza anche Gini Wijnaldum e Leandro Paredes, ma per ora da Trigoria rispondono con freddezza.

Resta sullo sfondo il giapponese Daichi Kamada, che Mourinho avrebbe trasformato molto volentieri in intermedio di centrocampo e sul quale Pinto era pronto a inserirsi, ma nei precedenti contatti l’entourage del nipponico ha chiesto cifre ritenute sproporzionate. Le stesse che recentemente hanno fatto scappare a gambe levate anche la Lazio.

Giallorossi.net – G. Pinoli