Roma-Salernitana, info biglietti: al via la vendita libera (COMUNICATO)

NOTIZIE AS ROMA – Il 20 agosto alle 18:30 la Roma comincerà ufficialmente la stagione 2023/24 contro la Salernitana, che sfiderà allo stadio Olimpico davanti ai propri tifosi. Dalle ore 16:00 di questo pomeriggio è partita la vendita libera dei biglietti, come comunicato dallo stesso club giallorosso:

“Per la sfida con la Salernitana, in calendario domenica 20 agosto alle 18:30, ogni tifoso potrà comprare fino a un massimo di 4 biglietti per singola transazione. Mai come quest’anno bisognerà fare in fretta: 40 mila posti sono già stati presi in abbonamento.

Sono numeri esaltanti, che la Roma non registrava da venti anni. E che costringeranno a essere più rapidi degli anni precedenti, durante le fasi di vendita, i romanisti non abbonati”.

Questo il link per acquistare i biglietti dal sito ufficiale del club giallorosso e conoscere modalità e prezzi dei tagliandi.