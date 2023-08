Calciomercato Roma, il Santos dice sì all’offerta di Pinto: 10 milioni più 8 di bonus. Si lavora alle modalità di pagamento

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Aggiornamenti sul fronte Marcos Leonardo da Gianluca Di Marzio: secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Sport, il Santos avrebbe accettato l’offerta della Roma.

Tiago Pinto ha proposto 10 milioni più bonus al club brasiliano, per un totale di quasi 18 milioni, cifra che avrebbe convinto il Santos a dare il via libera all’affare.

In queste ore si sta lavorando sulle modalità di pagamento. Rafaela Pimenta è al lavoro in prima linea per trovare un compromesso tra le esigenze dei giallorossi e quelle del Santos riguardo la rateizzazione dei pagamenti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com