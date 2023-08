CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 2 agosto 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:00 – KAMADA VICINO ALLA LAZIO – Il giapponese Daichi Kamada (26), svincolato, è di nuovo molto vicino alla Lazio: decisivo il supporto della Mizuno, che insieme ad altri sponsor pagherà una corposa parte dell’ingaggio del nipponico. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:10 – MOU “MARTELLA” PER MORATA – Stando a quanto scrive il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport su Twitter, l’unico vero obiettivo della Roma da mesi è Alvaro Morata (30). Mourinho sta martellando il club per averlo in giallorosso. (Twitter)

Ore 10:00 – SFUMA L’IPOTESI ANDRE SILVA – Il nome di Andrè Silva (27) esce dall’elenco dei papabili per l’attacco della Roma: il giocatore si è trasferito alla Real Sociedad con la formula del prestito. (Fabrizio Romano su Twitter)

Ore 9:30 – PER ARANUTOVIC POSSIBILE SCAMBIO – La Roma è interessata a Marko Arnautovic (34), ma il Bologna non vuole cederlo. Pinto potrebbe giocarsi la carta Solbakken (24) per convincere i felsinei. Più difficile che Belotti possa finire nell’affare. (Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera)

Ore 9:10 – RENATO SANCHES-ROMA, AVANTI TRA I DUBBI – La trattativa per Renato Sanches (25) va avanti tra i dubbi di tutti: il PSG, che vorrebbe liberarsene a titolo definitivo, la Roma, che vorrebbe il giocatore in prestito per via delle incertezze sulle sue condizioni fisiche, e Mourinho, che che avrebbe preferito altro. (Corriere dello Sport)

Ore 8:20 – VELIZ L’ALTRO NOME CALDO – Tiago Pinto sta guardando in Sudamerica, alla ricerca di un giovane attaccante che possa esplodere in giallorosso. Oltre a Marcos Leonardo, l’altro profilo seguito con grande interesse è Alejo Vèliz (19) del Rosario Central che ha una clausola rescissoria di 15 milioni. (La Repubblica)

Ore 7:45 – MARCOS LEONARDO, LA PROPOSTA DI PINTO – La Roma è arrivata a offrire un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni per l’attaccante Marcos Leonardo (20), il Santos riflette. Oggi la sua agente Rafaela Pimenta incontrerà il club sudamericano per capire se ci sono possibilità di un trasferimento. (Il Messaggero)

(In aggiornamento…)

