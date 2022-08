Calciomercato Roma, il sogno di Mou per la difesa è Gabriel dell’Arsenal

AS ROMA NEWS – Non solo Bailly e Lindelof. Tra i preferiti per la difesa di Josè Mourinho, a caccia di un rinforzo per il reparto arretrato, c’è anche un altro giocatore della Premier.

Si tratta di Gabriel, 24 anni, difensore brasiliano dell‘Arsenal. Lo scrive in questi minuti il portale Gazzetta.it.

Il giocatore però costa tanto, e la Roma dovrebbe mettere mani al portafogli per riuscire a strappare il centrale mancino ai Gunners.

Al momento Tiago Pinto infatti sembra più propenso a trovare un giocatore in prestito con diritto di riscatto, ma Gabriel sarebbe un profilo più gradito a Mou rispetto ai vari Bailly e Zagadou.

Fonte: Gazzetta.it