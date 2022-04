Calciomercato Roma: il tesoretto della Conference può portare almeno quattro acquisti

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma molto dipenderà anche dall’esito della Conference League.

Qualora i giallorossi riuscissero a trionfare nella competizione, incasserebbero 25 milioni, i quali potrebbero poi essere investiti sul mercato estivo, racconta il portale “Calciomercato.com”.

Nella lista del general manager Tiago Pinto ci sono vari nomi di grande livello per garantire a Mourinho almeno quattro colpi: dal Manchester United potrebbero arrivare il terzino destro Diogo Dalot e il difensore centrale Eric Bailly.

Per quanto riguarda il centrocampo, il gm sta osservando attentamente Xeka del Lille, Matic sempre del Manchester United e Douglas Luiz dell’Aston Villa. In attacco invece si guarda in casa del Valencia per Guedes.

Fonte: Calciomercato.com