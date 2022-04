AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di venerdì 29 aprile 2022:

Ore 10:30 – I ROMANISTI INCONTRANO FRIEDKIN AL MC DONALD’S – Un gruppo di tifosi romanisti prima del rientro nella capitale si è fermato in un Mc Donald’s appena fuori da Leicester, ed entrando hanno incontrato Dan Friedkin con un gruppetto di collaboratori. Tifosi increduli nel vedere il presidente nel fast food, felici invece di vederlo disponibile nel commentare la partita e a scattare qualche foto con loro. Volto sorridente del texano, soddisfatto per il pareggio. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – ROMA IN ANSIA PER MKHITARYAN – Non arrivano buone notizie sul fronte Mkhitaryan: si teme uno stiramento al quadricipite, se la diagnosi fosse confermata il giocatore salterebbe di sicuro la gara di ritorno contro il Leicester. (Rete Sport)

Ore 8:30 – MOU CHIEDE LA CONFERMA DI CRISTANTE A OGNI COSTO – Josè Mourinho ha chiesto alla Roma di trattenere Cristante in ogni modo, anche a costo di dover rinunciare al riscatto di Sergio Oliveira…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

