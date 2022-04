Una Roma tutta nuova per il Bologna

AS ROMA NEWS – Il calendario si fa sempre più denso e ricco di sfide decisive. E’ un momento clou per la stagione della Roma, che dopo il pareggio interlocutorio di Leicester domani torna a giocarsi il quinto posto in campionato.

E lo farà contro un cliente scomodo: il Bologna di Mihajlovic, attualmente in ospedale per le cure contro la brutta malattia con cui sua combattendo. La squadra rossoblù gioca col coltello tra i denti anche per regalare una gioia al proprio mister, e nell’ultima gara di campionato ha dato un grande dispiacere all’Inter capolista.

Questo fa capire l’attuale valore del Bologna. All’Olimpico, che sarà incredibilmente tutto esaurito, si preannuncia una partita scorbutica, per niente agevole, e piuttosto combattuta. La Roma infatti deve gestire uomini e forze: giovedì i giallorossi si giocheranno l’accesso a una storica finale europea. Mourinho non potrà non pensarci.

Molto probabile dunque un turn-over, che non sarà esasperato: Kumbulla in difesa, Veretout a centrocampo, El Shaarawy sulla fascia, forse Felix o addirittura Shomurodov in attacco. Saranno diversi i giocatori pronti a far rifiatare qualche titolarissimo che ha bisogno di ricaricare le pile in vista del Leicester. Anche Carles Perez e addirittura Spinazzola potrebbero avere spazio a gara in corso.

Mou, che oggi non parlerà in conferenza stampa come spesso accade ultimamente, chiede un aiuto concreto alle sue seconde linee. E’ questo il momento che tutti diano il massimo per aiutare la Roma ad uscire al meglio da un trittico di partite ravvicinate (Bologna, Leicester, Fiorentina) che decideranno l’esito di una stagione che finalmente non è finita in inverno.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini