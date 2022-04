Frattesi, la Roma è in corsa. Ma Pinto ha una doppia strategia

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo il regista. Per il prossimo mercato la Roma è alla ricerca di un mediano box-to-box, di corsa e qualità, abile sia in fase di distruzione del gioco avversario che in fase di spinta. Un giocatore che possa sostituire il partente Jordan Veretout.

L‘interesse per Frattesi è reale, e va avanti da diverso tempo. L’inserimento della Roma sul giocatore però potrebbe essere solo una strategia di Tiago Pinto per alzare il prezzo del cartellino del centrocampista, fortemente corteggiato da Inter ma anche Juve.

Il perchè è facilmente intuibile: dalla cessione di Frattesi la Roma incasserebbe una consistente percentuale sul prezzo di vendita, e cioè il 30% del totale. Questo significa che maggiore è la cifra a cui il centrocampista verrà venduto, più alto sarà l’introito che finirà nelle casse di Trigoria.

Insomma, la Roma ha tutto l’interesse che il valore di Frattesi salga il più in alto possibile. E scatenare un’asta intorno al giocatore andrebbe a tutto vantaggio dei giallorossi. Che seguono anche diverse piste alternative per il mediano bo to box del prossimo futuro.

Giallorossi.net – G. Pinoli