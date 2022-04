Qui Bologna: out Dijks e Kingsley, gli emiliani puntano su Barrow-Arnautovic. De Leo: “Giocheremo a viso aperto”

AS ROMA NEWS – In vista della partita di domani contro la Roma gli emiliani hanno diramato l’elenco dei convocati: out gli infortunati Dijks e Kingsley, Falcinelli assente.

Questa l’elenco completo: Bardi, Molla, Skorupski; Binks, Bonifazi, De Silvestri, Hickey, Kasius, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate; Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Svanberg, Vignato, Viola; Arnautovic, Barrow, Orsolini, Sansone, Santander.

Intanto il vice di Mihajlovic, Emilio De Leo, ha parlato in conferenza stampa insieme a Sansone, l’attaccante che con la complicità di Radu ha castigato l’Inter.

“Faremo sempre lo stesso tipo di gara, giocando a viso aperto. Penso che la Roma sia una delle migliori del nostro campionato, è una squadra che ha acquisito grande mentalità.

Dovremo restare fino all’ultimo minuto con la testa nella partita, restando corti e compatti, consapevoli di fare male in ripartenza. Non pensiamo ad una Roma distratta, hanno un allenatore con una mentalità vincente, non ci sono dubbi ed equivoci da questo punto di vista”.

Questa la probabile formazione per domani: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Domignuez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Barrow.

Giallorossi.net – F. Turacciolo