Il diktat di Mou: rinnovo di Cristante anche a costo di perdere Sergio Oliveira

CALCIOMERCATO ROMA NOTIZIE – Il discorso rinnovi di contratto è stato rimandato dalla Roma a fine stagione, ma ormai alcune trattative cominciano ad essere delineate.

Resterà quasi certamente Mkhitaryan, la cui volontà è quella di rimanere ancora in giallorosso. In bilico Zaniolo, che chiede un contratto al livello dei top della squadra, e cioè sei milioni a stagione.

Certa invece la partenza di Veretout, i cui rapporti con la dirigenza giallorossa si sono rotti dopo che Pinto ha detto no all’ipotesi di un rinnovo a cifre da top player.

Chi dovrebbe invece restare in giallorosso è Bryan Cristante: stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (G. Lengua), Mourinho sarebbe stato categorico al riguardo.

L’allenatore portoghese considera Cristante un giocatore fondamentale per la rosa e non vuole perderlo. Pur di trattenerlo, Mou sarebbe disposto a “perdere” Sergio Oliveira e a rinunciare al suo riscatto in estate.

Fonte: Il Messaggero