La Roma c’è, la finale si gioca all’Olimpico

AS ROMA NEWS – La Roma esce indenne dal King Power Stadium e rimanda il discorso qualificazione di una settimana, quando i giallorossi sfideranno il Leicester nella gara decisiva davanti a settantamila tifosi e sul terreno amico dell’Olimpico.

“Sarà una finale”, dirà Mourinho a fine match. Una partita che vale una stagione, e che la Roma giocherà con il grande vantaggio di farlo davanti al proprio pubblico. L’uno a uno di Leicester infatti dà un minimo margine a Pellegrini e soci: basterà vincere per arrivare in finale, ma anche pareggiando la Roma avrebbe il minimo vantaggio di giocare i supplementari nel proprio stadio.

Dettagli, che però in sfide equilibrate come queste sono decisivi. La gara del King Power Stadium ha dimostrato quanto ci si aspettava alla vigilia: Roma e Leicester sono due squadre che grosso modo si equivalgono. I giallorossi partono determinati e trovano il gol del vantaggio al quarto d’ora: lampo di Zalewski, il migliore in campo per distacco, e sinistro letale di Pellegrini.

Il Leicester incassa la batosta e perde fiducia, non riuscendo a creare grossi grattacapi alla Roma. Nella ripresa però gli inglesi ritrovano ritmo e convinzione, e la Roma va in affanno. I giallorossi non riescono ad essere efficaci nelle ripartenze, e allora la partita prende una brutta piega: l’autogol di Mancini, che anticipa Lookman alla disperata mendando la palla nella propria porta, fa capire a Mou che è arrivato il momento di cambiare.

Gli ingressi in campo di Veretout per l’infortunato Mkhitaryan (a forte rischio per il ritorno) e di Sergio Oliveira per uno Zaniolo poco brillante ridanno sostanza ed equilibrio alla squadra, che nel finale allenta la pressione degli inglesi e sfiora anche il gol del nuovo vantaggio: tacco illuminante di Abraham per l’ex centrocampista del Porto, il cui destro potente diretto all’incrocio viene deviato in angolo da Schmeichel.

Finisce uno a uno, un risultato tutto sommato giusto per quanto visto in campo. La Roma ha dimostrato di esserci, nonostante i limiti che questa squadra ha ancora. Giocare una semifinale europea sul campo di una inglese non è mai facile, e la risposta dei giallorossi è stata positiva. Tutto viene dunque rimandato alla gara dell’Olimpico: giovedì prossimo sarà un’altra battaglia, stavolta però davanti a uno stadio pronto a fare ancora la differenza. La Roma può farcela.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini