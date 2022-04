LEICESTER-ROMA 1-1: le pagelle del match

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si è appena concluso il match di andata della semifinale di Conference League tra il Leicester e la Roma col punteggio di uno a uno. Al gol di Pellegrini ha risposto Lookman, con ultima deviazione decisiva di Mancini.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questo pomeriggio al King Power Stadium e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 6 – Qualche uscita a vuoto, ma nel complesso una gara attenta.

Mancini 6,5 – Il fatto che non venga ammonito è già una buona notizia. Resta concentrato per tutti i novanta minuti. Sfortunato in occasione del gol del Leicester: suo l’ultimo tocco che manda la palla in porta.

Smalling 7,5 – Partitone gigantesco. Alza il muro con interventi provvidenziali. Giocatore semplicemente insostituibile.

Ibanez 7 – Bella partita del difensore brasiliano, che gioca con attenzione, sfoderando il meglio del suo repertorio.

Karsdorp 5,5 – Forse il meno brillante dei suoi. Pessimo primo tempo, con tanti errori. Meglio nella ripresa.

Mkhitaryan 6,5 – Il suo infortunio muscolare è la notizia peggiore della serata. La speranza è che non sia nulla di grave, l’armeno è un giocatore fondamentale per la squadra. Dal 57′ Veretout 6,5 – Stavolta entra bene in campo, giocando con intensità ed attenzione.

Cristante 6,5 – Fatica un po’ a reggere i ritmi degli inglesi, ma se la cava con fisico e discreta qualità.

Pellegrini 7 – Il suo lampo al quarto d’ora di gioco è da grande calciatore. Poi combatte in mezzo al campo cercando di accendere la luce con le sue giocate. Dall’85’ Felix sv.

Zalewski 8 – Prestazione sontuosa di un giocatore dal grande talento. Fa addirittura sfigurare i veterani con giocate sopraffine. Splendida l’azione in occasione del gol conclusa con un assist pregevole per Pellegrini. Dall’85’ Vina sv.

Zaniolo 6 – Non gioca una partita sfavillante. Si batte per la squadra, ma non riesce a brillare. Dal 69′ Sergio Oliveira 6,5 – Con il suo ingresso in campo la squadra ritrova compattezza. Sfiora il gol nel finale.

Abraham 6,5 – In attacco si vede solo per quello splendido colpo di tacco per Oliveira. Ma gioca una partita importante per impegno e dedizione. Prezioso anche nelle palle aeree sui piazzati degli inglesi.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – La Roma porta a casa un bel pareggio in vista della gara di ritorno. Sapiente la scelta dei cambi, l’ingresso di un centrocampista in più nell’ultima parte di gara ridà forza ed equilibrio alla squadra.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini