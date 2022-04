“ON AIR!” – CARINA: “Il Leicester è una squadra modestissima”, PIACENTINI: “Risultato ottimo, c’è chi aspetta ogni pretesto per criticare”, CORSI: “Zalewski mi ricorda Bruno Conti”, CATALANI: “Preghiamo per Miki”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ottiene un risultato molto prezioso in terra inglese contro un Leicester che nella ripresa ci ha messo un po’ in difficoltà. Da un punto di vista materiale il risultato annulla la partita di andata, e la Roma si giocherà l’accesso alla finale con una partita secca all’Olimpico davanti a 65mila tifosi. Sarà un vantaggio farlo in casa. Teniamo le dita super-incrociate per Mkhitaryan, bisogna capire se è stato uno stop precauzionale o se il danno è già stato fatto, staremo a vedere. Io sono soddisfatto del risultato, della prestazione fino a un certo punto. La Roma è stata poco coraggiosa in certe situazioni, la fascia destra formata da Zaniolo e Karsdorp ha deluso e poteva fare di più… Ricordiamoci però che giocavamo fuori casa su un campo difficile, e non è che puoi sempre imporre il tuo gioco…”

Alessandro Spartà (Roma Radio): “Risultato giusto, anzi, forse pensavo che la Roma soffrisse di più la spinta del Leicester. La squadra è molto diversa rispetto a quella che vedevamo 4 o 5 mesi fa. La Roma ci dava questa sensazione di precarietà, anche dal punto di vista psicologico. Ora invece anche quando subisci il pareggio, la squadra non ha vacillato. Mi sono piaciute tante cose, i due elementi principali sono l’allenatore, che ha trasformato la squadra mentalmente, e il ritorno di Smalling a pieno regime. La Roma con lui al top ha cambiato proprio modo di stare in campo, e questo è un dato incontrovertibile…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Dopo aver visto la partita di ieri, possiamo dirlo: “Se po fa”. Abbiamo visto la partita e abbiamo visto cose buone, come Smalling che ritrova la sua Inghilterra, o come Zalewski. Credo che sia la seconda partita che questo ragazzino fa in Europa da titolare, ma ieri sembrava mio nonno come esperienza. Speriamo che la Roma prenda di corsa un suo sostituto, e lui va a giocare in attacco. Zalewski è un’ala, mi ricorda Bruno Conti, sempre considerando che parliamo di un mito. Lui ha dribbling e passaggio. Questi due sono stati i migliori in campo in assoluto. Io non sono felicissimo del pareggio, prima della partita me lo sarei preso subito, ma vedendo la gara si poteva fare qualcosa di più. Alla Roma manca un grande centrocampista. Mourinho ha finalmente indovinato il ruolo di Pellegrini, lui non deve fare il centrocampista, deve giocare mezza punta…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sono talmente abbagliato da Zalewski che il resto viene un po’ offuscato. Ci sono giornali che gli da meno di Pellegrini e Smalling, e io non sono assolutamente d’accordo. Per me Zalewski al momento deve essere titolare anche se fosse recuperato Spinazzola. Oggi è lui il legittimo titolare della fascia sinistra. Se la Roma a destra avesse trovato un altro Zalewski, avrebbe fatto bingo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Per me Zaniolo ieri non ha giocato bene, ma attenzione alle critiche, perchè ha fatto una partita di grande sacrificio. Ieri davo la Roma in finale al 45% contro il 55% del Leicester, ora invece do alla Roma il 55% delle possibilità. Se contro il Bodo l’Olimpico era incandescente, immaginatevi cosa potrà essere giovedì prossimo contro il Leicester…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Leggo e sento una insoddisfazione di molti riguardo il risultato e la prestazione di ieri…non so cosa ci si aspettasse, forse ci si aspettava di andare in Inghilterra e stravincere. Peccato che da quando esistono le coppe europee, nessuna squadra italiana ha mai vinto in Inghilterra in una semifinale. La Roma ci stava riuscendo, e per poco non torna a casa con il bottino pieno. Poteva anche perderla, è vero. Ma questo fatto che alcuni sono insoddisfatti mi fa pensare che c’è qualcuno che aspetta la più piccola occasione per criticare… Detto questo, io l’uno a uno me lo aspettavo, la Roma ha fatto una prestazione diversa, vedo una crescita della squadra. Ha ragione Mourinho, cinque mesi fa la partita di ieri l’avremmo persa. Se non si apprezza il pareggio di ieri si fa un torto alla Roma e non si gode di niente, perchè è un risultato più che positivo…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Siete credenti? E allora iniziamo a pregare per Mkhitaryan… E’ un problema molto serio, perchè c’è una Roma con Smalling e una Roma senza Smalling, che ieri mi ha ricordato Cannavaro, e c’è una Roma con Mkhitaryan e una senza. Non è un giocatore sostituibile. Purtroppo Veretout non è quello dell’anno scorso, e Sergio Oliveira è più lento di Cristante. Non so chi possa sostiutuirlo. L’assenza di Mkhitaryan per la partita di ritorno può diventare un problema molto serio. Il risultato è ottimo, io l’avrei firmato fin dall’inizio. Anche il Leicester ha i suoi problemi: Vardy, che è un giocatore straordinario, ma non era in condizione. La Roma però ha il solito difetto: continua a servire le punte spalle alla porta. Occhio, chi conosce bene il campionato inglese mi dice che il Leicester gioca meglio fuori casa che in casa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “E’ stata una partita equilibrata, nel primo tempo sembrava potessi prendere il sopravvento, nel secondo hai sofferto di più. Aver perso Mkhitaryan è un bel problema. Alcuni giocatori sono in difficoltà, ma nel ritorno si può dare di più. La partita è in equilibrio, la qualificazione pure… Io nella Roma cambierei tutta la difesa, terrei solo Smalling, ma l’ho sempre detto. A me Karsdorp non piace per niente, zero, è un giocatore inutile, non difende e non sa attaccare. Meno male che c’è Zalewski che sa interpretare le varie situazioni, complimenti veramente… Ibanez e Mancini sono giocatori al limite, sempre sul filo del rigore o dell’espulsione, troppo in difficoltà. A centrocampo Veretout sembra evaporato, l’anno scorso faceva la differenza, non so cosa sia successo…Il pareggio è un buon risultato, ma al ritorno non dico che sarà più complicato, ma quasi…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Secondo me la partita è cambiata quando è uscito Vardy, non era in grado di giocare, arrivava sempre secondo sul pallone. Secondo me la Roma è leggermente favorita, ma 51 e 49, fuori casa il Leicester gioca in un altro modo, più attendista. Vediamo. Se la Roma perde Mkhitaryan, come temo, diventa un’altra partita. La Roma proverà a fare la gara e non avere l’armeno ti spingerà a giocare in modo diverso. Abraham non segna dal derby, è un po’ pochino. Ieri l’ho visto in grande difficoltà. Io spero che nella gara di ritorno giocherà Veretout al posto di Mkhitaryan, presentarsi con una coppia di centrocampisti come Cristante e Oliveira mi lascia molto perplesso. Il Leicester è una squadra modestissima. A me ha deluso anche Maddison, mi aspettavo molto di più… Smalling è determinante perchè deve difendere per tre, ho visto ieri delle cose da Mancini e Ibanez… Pellegrini è un giocatore molto sottovalutato, non ha l’appeal extra-campo di altri giocatori, ma è fondamentale. E’ quello che lega i reparti, e ha fatto 13 gol, roba da seconda punta. Per me è un giocatore fantastico, che non ruba l’occhio, ma fa grandi cose con semplicità…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma ha giocato una partita, sufficiente, discreta. Nel complesso il risultato va bene, ma il Leicester non mi ha fatto una grande impressione, è una squadra modesta e penso che la Roma al ritorno possa passare…La Roma senza Mkhitaryan però è un’altra squadra, Oliveira non mi sembra una grande alternativa, non l’ho visto all’altezza a parte quel tiro nel finale. La Roma è favorita per il ritorno, non di molto, mai i due attaccanti si devono svegliare: Abraham non è il giocatore che sappiamo, e Zaniolo un po’ deludente. Pellegrini? Secondo me è sottovalutato da alcuni tifosi perchè è romano e viene paragonato a Totti e De Rossi. Lui certamente non è De Rossi, perchè Totti lasciamolo perdere, ma nella Roma che c’è oggi Pellegrini è un calciatore essenziale e di cui non puoi fare a meno…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha giocato una buona partita, il Leicester non è una grandissima squadra, ma il risultato è buon risultato. Dopo il pari rischiavi di essere travolto dall’ambiente, gli inglesi quando giocano in casa sono spinti da una forza ulteriore, ma la Roma ha retto molto bene e ora è favorita. Ci aspettavamo una partita alla pari, e così è stato, ma in casa loro… Pellegrini, Smalling e Zalewski sono stati i migliori. Pellegrini decisivo nella Roma, è un calciatore sottovalutato. Smalling è il leader difensivo, lui è determinante…”

