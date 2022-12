Calciomercato Roma, il Torino forte su Shomurodov dopo il ko di Pellegri

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Eldor Shomurodov è uno dei calciatori messi sul mercato dalla Roma e, secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio in questi minuti, il Torino considera l’uzbeko l’obiettivo principale per il reparto offensivo.

L’ennesimo infortunio di Pietro Pellegri (lesione al bicipite femorale della gamba destra) ha modificato i piani della società granata, che ora insiste per arrivare all’attaccante giallorosso.

La Roma però è disposta a trattare solo in caso di cessione a titolo definitivo. Shomurodov in stagione ha raccolto solamente 8 presenze in stagione, per un totale di 151 minuti.

Fonte: Gianlucadimarzio.com